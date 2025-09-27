I daytime di Amici e GF tornano ma cambiano orario

Il daytime di Canale 5 si ricompone con gli ultimi tasselli mancanti: le strisce quotidiane di Amici e Grande Fratello, che tornano regolarmente in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. Ma c’è una grossa novità: cambiano orario. Il daytime di Amici andrà in onda dalle 16.25 alle 16.55 mentre quello del GF dalle 18.30 alle 18.45. La Forza di una Donna resta dov’è ma si dimezza. Mediaset ha deciso, dunque, di lasciare La Forza di una Donna, grande successo del daytime, dov’è, in onda alle 16.05 dopo Uomini e Donne, nello slot da sempre occupato dalla striscia di Amici. A cambiare, giocoforza, sarà la durata della ‘turcata’, che dai 40 minuti attuali passerà da lunedì 29 settembre ai 20 minuti circa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - I daytime di Amici e GF tornano ma cambiano orario

