I dati positivi sull’abbandono scolastico non risolvono le disuguaglianze
Nel 2024 per la prima volta in Italia il tasso di abbandono scolastico è sceso sotto il dieci per cento. È un dato significativo perché è un passo di avvicinamento all’obiettivo fissato dall’Unione Europea per il 2030: ridurre al di sotto del nove per cento la quota degli Early Leavers from Education and Training, cioè i giovani tra i diciotto e i ventiquattro anni che hanno completato al massimo la scuola secondaria di primo grado senza proseguire gli studi. Lo scorso anno la media europea si attestava al 9,3 per cento: l’abbandono riguardava il 10,9 per cento degli uomini contro il 7,7 per cento delle donne. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
