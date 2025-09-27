I consiglieri Barresi e Parisi lasciano Fratelli d’Italia | A Catania il progetto politico è stato realizzato

Cataniatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scossone nel centrodestra catanese: Andrea Barresi e Paola Parisi, consiglieri comunali e volti noti di Fratelli d’Italia, hanno annunciato ieri sera la loro uscita dal partito. Una decisione che arriva dopo anni di militanza e che i due esponenti motivano con dure critiche alla gestione locale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consiglieri - barresi

consiglieri barresi parisi lascianoCatania, Fratelli d’Italia addio: Barresi e Parisi passano alla Lega - CATANIA – La militanza in Fratelli d’Italia dei consiglieri comunali Andrea Barresi e Paola Parisi finisce qui. Scrive livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Consiglieri Barresi Parisi Lasciano