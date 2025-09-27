I campioni europei tornano in cima alla ligue 1 dopo una comoda vittoria
2025-09-27 23:21:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Paris Saint-Germain è tornato alla cima della Ligue 1 dopo una confortevole vittoria per 2-0 su Auxerre al Parc des Princes di sabato. Illia Zabarnyi ha dato al lato di Luis Enrique il vantaggio poco dopo il segno di mezz’ora quando ha fatto alette la Croce di Vitinha. Lucas Beraldo ha quindi raddoppiato il vantaggio dei padroni di casa 10 minuti dopo la pausa, andando dalla croce di Senny Mayulu. Era una partita che i campioni europei non sembravano mai davvero perdere, dominando la posizione nonostante l’assenza del vincitore del Ballon d’Ousmane Dembele, Starlet Desire Doue e il Capitano Marquino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Dalla terra rossa del Castellazzo di Parma arrivano i nuovi campioni europei Under 16 Leon Sloboda e Anna Pircher si prendono i titoli della 49ª edizione dei Campionati Europei giovanili by Lavoropiù
