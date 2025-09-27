I caccia russi e l’ipotesi abbattimento Regole d’ingaggio severe Si spara solo per difesa

Roma, 27 settembre 2025 – Si balla coi lupi nei cieli del Baltico, sopra il tetto della Polonia, nei dintorni della Norvegia, sopra il ghiaccio dell’Alaska. I jet russi o presunti tali moltiplicano gli sconfinamenti, idem per gli sciami di droni. In coro il segretario della Nato Mark Rutte, la presidente della Commissione Ue Ursula von del Leyen, il presidente ceco, Peter Pavel, perfino lo “sceriffo” Donald Trump, in coro avvertono la Russia che il balletto dei Mig che sconfinano potrebbe finire con un abbattimento. Replica del Cremlino: “Guai a voi, colpire i nostri aerei porterebbe a pericolose conseguenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

