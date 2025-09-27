I 106 anni della nonna di Cesena
E’ stata sommersa di fiori, di abbracci, di carezze. Ha mangiato poco, come sempre, ma ha guardato con grande soddisfazione quella trentina di parenti e amici che le si sono stretti intorno in occasione del suo compleanno e hanno brindato e apprezzato la buona cucina romagnola di un ristorante di San Carlo e dove è stata allestita la festa. Elsa Bagni ha festeggiato così i suoi 106 anni. Con la tenerezza di una nonna saggia ha regalato a tutti un sacchetto di lavanda profumata ed ha parlato appena un po’ della sua salute (i suoni che non arrivano più così nitidi, gli occhi che danno problemi ma non le impediscono di lavorare all’uncinetto) ma tanto del piacere di avere accanto la figlia, le nipoti, i bisnipoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
