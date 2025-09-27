Hyundai stupisce Torino | INSTEROID arriva in Italia

(Adnkronos) – C’è chi presenta un’auto. E chi mette in scena un’esperienza. Hyundai sceglie la seconda strada, e lo fa con l’arrivo, per la prima volta in Italia, dell’iconica concept car INSTEROID. INSTEROID debutta al Salone dell'auto di Torino proponendo un design ispirato al motto “Build it, play it, break it, repeat” e a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com