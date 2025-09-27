Howard Rubin ex braccio destro di Soros arrestato per sevizie e stupri su decine di donne | nel suo attico una stanza delle torture

Si chiama Howard Rubin, ha 70 anni ed è stato per anni il braccio destro di George Soros. Il finanziere di Wall Street, oggi fuori dal grande giro, è stato arrestato giovedì dalla polizia di New York con l’accusa di aver attirato decine di ragazze, tra le quali ex modelle di Playboy, per aggredirle sessualmente e fisicamente durante incontri nel suo attico a Central Park. I poliziotti hanno trovato addirittura una stanza insonorizzata descritta nei documenti del tribunale come “La prigione” dove le vittime venivano segregate e abusate sessualmente e fisicamente anche con scosse elettriche. Pronto a pagare una cauzione di 25 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Howard Rubin, ex braccio destro di Soros, arrestato per sevizie e stupri su decine di donne: nel suo attico una stanza delle torture

