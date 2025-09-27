Il panorama delle produzioni televisive sta vivendo un momento di grande fermento, con serie che ottengono immediatamente un forte riscontro di pubblico e critica. Tra queste, spicca la nuova drammatica produzione Netflix firmata dal creatore di Peaky Blinders, intitolata House of Guinness. Questa serie storica si sta distinguendo per il suo successo rapido e per le recensioni positive, consolidando la sua posizione tra i titoli più visti a livello globale. andamento e ricezione di House of Guinness. risultati nelle prime settimane. Dalla sua uscita ufficiale il 25 settembre, House of Guinness ha conquistato la terza posizione nella classifica dei contenuti più seguiti su Netflix in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - House of guinness: la nuova serie di netflix dal creatore di peaky blinders