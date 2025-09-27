Houellebecq | Macron imperscrutabile e l’Occidente perde bussola

Sono bastati pochi minuti di conversazione televisiva perché Michel Houellebecq scuotesse, ancora una volta, il dibattito europeo. Dallo scetticismo verso Emmanuel Macron alla convinzione che l’Occidente stia smarrendo anima e certezze, lo scrittore francese ha snocciolato riflessioni taglienti, mescolando letteratura, politica internazionale e una dichiarata avversione al politicamente corretto. Lo sguardo critico sul presente politico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Houellebecq a tutto campo: “Non capisco Macron, Occidente in crisi come i suoi valori”

