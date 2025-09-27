Hosts resurgent End Los Blancos Perfect LA Liga Inizia in pulsante Derby Clash

2025-09-27 18:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Atletico Madrid ha prodotto uno spettacolo attaccante abbagliante mentre mettevano saldamente il loro travolgente inizio della stagione con una vittoria del Derby per 5-2 sui feroci rivali del Real Madrid. Ci sono state crescenti speculazioni in gioco nel futuro del boss dell’Atletico di lunga data Diego Simeone, dopo che la sua squadra ha preso solo nove punti dalle loro prime sei partite di Laliga. Per contratto stark, Xabi Alonso aveva supervisionato sei vittorie perfette da sei per mettere in tavola il Real Madrid due punti da Barcellona. 🔗 Leggi su Justcalcio.com