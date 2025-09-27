Sarà come sempre un evento totale (o meglio ancora globale) tra horeca e food service: sta tornando più carica che mai la fiera HostMilano 2025. Stiamo parlando ovviamente della fiera mondiale (a cadenza biennale, per operatori professionali) interamente riservata al settore della ristorazione e dell’accoglienza. Un vero e proprio hub internazionale che mette in stretto contatto i professionisti del settore, monitorando con costanza tutte le filiere del comparto e gli stili di consumo. Il tutto presentando interessanti reportage e approfondimenti su interessanti tematiche di attualità, best practices, scenari mondiali, nonché organizzando webinar mondiali. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

Host Milano 2025: focus su horeca e food service dal 17 al 21 ottobre Milano