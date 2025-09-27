Hockey ghiaccio Valpusteria frena nel sabato di ICE League
Dopo due successi consecutivi, Valpusteria frena. La squadra di Brunico ha infatti dovuto cedere il passo al Ferencvaros per 2-3 in occasione del sabato dedicato al Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Divertente il testa a testa tra le due compagini, inaugurato dalla rete di Coulter arrivata a 18:08 in una situazione di power-play. Poi, nella seconda ripresa, Bowilby (6:33) ha ripristinato gli equilibri, per poi mettere il muso davanti all’11:53 con il goal di Ierullo. Tuttavia nelle prime battute dell’ultimo atto è arrivato un mortifero uno-due, siglato da Shaw (17:52) e Tyni (19:07), con due goal che hanno messo in seria difficoltà i lupi, comunque molto attivi in attacco, come dimostrano i 45 tiri in porta complessivi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: hockey - ghiaccio
