Hockey ghiaccio Valpusteria frena nel sabato di ICE League

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due successi consecutivi, Valpusteria frena. La squadra di Brunico ha infatti dovuto cedere il passo al Ferencvaros per 2-3 in occasione del sabato dedicato al Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Divertente il testa a testa tra le due compagini, inaugurato dalla rete di Coulter arrivata a 18:08 in una situazione di power-play. Poi, nella seconda ripresa,   Bowilby (6:33) ha ripristinato gli equilibri, per poi mettere il muso davanti all’11:53 con il goal di Ierullo. Tuttavia nelle prime battute dell’ultimo atto è arrivato un mortifero uno-due, siglato da Shaw (17:52) e Tyni (19:07), con due goal che hanno messo in seria difficoltà i lupi, comunque molto attivi in attacco, come dimostrano i 45 tiri in porta complessivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

hockey ghiaccio valpusteria frena nel sabato di ice league

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, Valpusteria frena nel sabato di ICE League

In questa notizia si parla di: hockey - ghiaccio

Hockey ghiaccio, il calendario dell’Italia ai Mondiali Top Division 2026. Obiettivo salvezza

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia incassa due sconfitte di misura in amichevole contro il Giappone

Hockey ghiaccio: Italia, un 2025-2026 intenso. Azzurri in pista fra Olimpiadi e Mondiali

hockey ghiaccio valpusteria frenaHockey ghiaccio, Valpusteria frena nel sabato di ICE League - La squadra di Brunico ha infatti dovuto cedere il passo al Ferencvaros per 2- oasport.it scrive

hockey ghiaccio valpusteria frenaVal Pusteria, dopo la vittoria contro il Salisburgo la sconfitta con la matricola ungherese - Il Ferencvarosi, squadra di Budapest, si è imposto a sorpresa per 3- Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Hockey Ghiaccio Valpusteria Frena