Gimenez e Pulisic provati fino a ieri con i titolari: il Milan potrebbe essere lo stesso di Udine, con Maignan. Max però nelle grandi partite sa stupire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ho tanti dubbi di formazione", dice Allegri. Ecco quali e perché ci sono dei favoriti