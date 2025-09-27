Emanuela Tittocchia si è raccontata ieri venerdì 26 settembre a “Storie Italiane” con Eleonora Daniele: “Mi chiamavano Cicciabomba ma le parole che mi facevano più male erano quelle degli adulti. A un certo punto ho smesso di mangiare ed è arrivata l’anoressia” “Fino ai 10 anni ero magrolina, poi ho iniziato ad ingrassare tantissimo. – ha detto l’attrice e conduttrice televisiva – Mi sono sempre un po’ giustificata, poi ad un certo punto ho smesso di cercare una motivazione. Da lì l’atteggiamento di tutte le persone che conoscevo è completamente cambiato ma non capivo perché, ero sempre io”. E ancora: “Ero l’Emanuela di prima, avevo solo qualche chilo in più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho subito tanta cattiveria, mi chiamavano ‘cicciabomba’. A un certo punto ho smesso di mangiare ed è arrivata l’anoressia”: lo rivela Emanuela Tittocchia