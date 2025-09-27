Ho preso i voti a 32 anni la mia famiglia l’ha presa male Se il voto di castità è superato? Io sono all’antica | così Don Salvatore di Le ricette del convento
Cous cous di tacchino, minnulati (biscotti alle mandorle), pasta con le sarde, polpette di melanzane, minestra di fagiolini, agnello all’Adelina, spaghetti alla carrettiera e calamari ripieni. Chi più ne ha più ne metta e tutti questi cibi squisiti vengono preparati da Don Salvatore che assieme al veterano Don Anselmo e il canterino Don Riccardo sono i protagonisti dello show culinario cult “Le ricette del convento”, su Food Network canale 33 e disponibile in streaming su discovery+. Ma forse non tutti sanno che Don Salvatore prima era Salvatore Pellegrino, faceva il pizzaiolo e il salumiere in un supermercato e che la “vocazione” è arrivata relativamente tardi, a 32 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
