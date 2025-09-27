Cous cous di tacchino, minnulati (biscotti alle mandorle), pasta con le sarde, polpette di melanzane, minestra di fagiolini, agnello all’Adelina, spaghetti alla carrettiera e calamari ripieni. Chi più ne ha più ne metta e tutti questi cibi squisiti vengono preparati da Don Salvatore che assieme al veterano Don Anselmo e il canterino Don Riccardo sono i protagonisti dello show culinario cult “Le ricette del convento”, su Food Network canale 33 e disponibile in streaming su discovery+. Ma forse non tutti sanno che Don Salvatore prima era Salvatore Pellegrino, faceva il pizzaiolo e il salumiere in un supermercato e che la “vocazione” è arrivata relativamente tardi, a 32 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ho preso i voti a 32 anni, la mia famiglia l'ha presa male. Se il voto di castità è superato? Io sono all'antica": così Don Salvatore di "Le ricette del convento"