Ho mangiato il cibo più puzzolente del mondo e ci sono volute tre docce per liberarmi dall’odore | il tiktoker James Ellingsworth con i conati di vomito

Il tiktoker James Ellingsworth, sul suo profilo ha oltre 40mila follower, pubblica video in cui si diletta in cucina. Un po' per gioco e un po' sul serio. Ma è diventata virale la sua "recensione" che gli ha procurato addirittura conati di vomito irrefrenabili, il tutto naturalmente è stato documentato per filo e per segno. Il ragazzo della Louisiana ha dichiarato che ha dovuto farsi la doccia tre volte per liberarsi dall'odore del cibo più puzzolente del mondo: "È di gran lunga la cosa più disgustosa che abbia mai provato in vita mia". "Ho dovuto insaponare, risciacquare, ripetere due volte – ha continuato come riporta il New York Post – e poi lavarmi i denti tre volte.

