Ho la lebbra e da oltre 50 anni vivo come un fantasma la storia di Maria che adesso rischia di non potersi più curare
“Dopo aver appreso che ero affetta da lebbra le suore del collegio hanno preso i miei giocattoli, le mie foto e i miei vestiti per poi bruciarli al centro del cortile. Avevo poco più di 10 anni". Da quell'esperienza Maria (nome di fantasia) non si è ancora ripresa, piange mentre la racconta al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
