In una settimana della moda milanese che, a parte poche eccezioni, sembra porsi distante e non curante della situazione politica e sociale contemporanea, gli eventi si susseguono senza sosta, tra gli attesissimi debutti, da Bellotti per Jil Sander a Demna per Gucci, e il ricordo di Giorgio Armani. In questo clima parecchio distopico, la Milano Fashion Week rimane uno strumento essenziale per i brand giovani ed emergenti alla ricerca di una cassa di risonanza per il lavoro che, spesso, portano avanti già da anni. Lorenzo Seghezzi, designer prima, fondatore del brand omonimo dopo, trova in questo contesto la possibilità di debuttare con uno show ufficiale che intitola Interludio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho iniziato facendo cappellini durante il lockdown, ora sfilo alla Fashion Week. Il sistema della moda è tossico, ma non mollo”: la storia di Lorenzo Seghezzi