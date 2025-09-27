Ho dimezzato la bolletta con un click | il trucco del televisore che nessuno conosce funziona veramente

Un semplice dettaglio nascosto nelle impostazioni del televisore può incidere sulla bolletta più di quanto immagini. Ci sono spese domestiche che sembrano inevitabili: tra queste, la bolletta della luce. Non importa quanta attenzione si faccia, il conto dell’elettricità sembra sempre crescere, lasciando molti a chiedersi dove finisca tutta quell’energia consumata. Eppure, a volte, il vero colpevole non è un elettrodomestico particolarmente rumoroso o un impianto vecchio, ma un oggetto di uso quotidiano che resta acceso per ore senza che ci facciamo troppo caso. Il televisore, ad esempio, è spesso acceso anche quando non guardiamo con attenzione: accompagna i pasti, fa da sottofondo durante le faccende di casa o resta acceso per i bambini. 🔗 Leggi su Game-experience.it

