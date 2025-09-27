Highlights Gol Juve Atalanta LIVE | le immagini del match – VIDEO

Juventusnews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Highlights Gol Juve Atalanta in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Le immagini salienti del match della 5ª giornata. La Juve affronta l’ Atalanta, con il match in programma sabato 27 settembre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che vogliono tornare a vincere dopo il passo falso di Verona. Qui trovate gli highlights e i gol di JUVE ATALANTA LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Juve Atalanta. IN AGGIORNAMENTO .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

highlights gol juve atalanta live le immagini del match 8211 video

© Juventusnews24.com - Highlights Gol Juve Atalanta LIVE: le immagini del match – VIDEO

In questa notizia si parla di: highlights - juve

Highlights Gol Juve Reggiana LIVE: le immagini del match – VIDEO

Highlights Gol Juve Reggiana: le immagini del match – VIDEO

Highlights Gol Borussia Dortmund Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO

Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Tudor a sorpresa sceglie l'ex Koopmeiners titolare a centrocampo, assieme a Thuram: in panchina Locatelli. Si legge su sport.sky.it

Serie A, Como-Cremonese 1-1. Alle 18 Juventus-Atalanta, stasera Cagliari-Inter - Nel primo anticipo finisce in pareggio al Sinigaglia: in gol Nico Paz e Baschirotto. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Highlights Gol Juve Atalanta