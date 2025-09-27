Highlander | il wrestler Drew McIntyre sarà il fratello di Henry Cavill

La superstar della WWE Drew McIntyre è entrata ufficialmente a far parte del cast di Highlander, il film della United Artists di Amazon MGM Studios diretto da Chad Stahelski, come riportato da Deadline. McIntyre reciterà al fianco di Henry Cavill nel ruolo di Angus MacLeod, fratello del suo personaggio MacLeod. Una scelta di casting che è stata subito accolta con grande entusiasmo. McIntyre, come sapranno i fan della disciplina, è un wrestler professionista scozzese, due volte campione WWE e vincitore del Royal Rumble 2020. Highlander lo riunisce con la squadra di stuntman e action team 87Eleven di Stahelski e con il wrestler in pensione Dave Bautista, che ha già lavorato con McIntyre nel suo debutto cinematografico in The Killer’s Game della Lionsgate. 🔗 Leggi su Cinefilos.it