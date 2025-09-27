Heather Parisi nonna bis | dopo Enea arriva Sole ed ecco la sua reazione

Heather Parisi è diventata di nuovo nonna. La sua primogenita, Rebecca Jewel Manenti, nata dal matrimonio con l’imprenditore Giorgio Manenti, ha dato alla luce la sua prima figlia, una bambina di nome Sole. La notizia è arrivata direttamente dai social, dove la giovane dentista ha condiviso uno scatto tenerissimo in cui la piccola stringe la sua mano e quella del compagno, Carlo Franceschini. Un annuncio sobrio, arrivato solo a qualche giorno di distanza dal parto, avvenuto lo scorso 22 settembre a Roma, per permettere ai neo genitori di godersi con calma i primi momenti insieme. La nascita di Sole ha scatenato una pioggia di auguri e messaggi di affetto, tra cui quello della sorella di Rebecca, Jacqueline Luna Di Giacomo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: heather - parisi

