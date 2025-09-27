Harris Dickinson rifiuta la regia di blockbuster | Voglio solo dirigere film indie con la mia voce artistica

La star di Triangle of Sadness e La ragazza della palude ha confessato di non voler dirigere film mainstream perché preferisce il cinema indie. Dopo anni trascorsi davanti alla macchina da presa, Harris Dickinson si è dedicato alla regia di corti e al Festival di Cannes ha presentato il suo primo lungometraggio da regista, Urchin. In una recente intervista rilasciata a Empire, Dickinson ha risposto ad una domanda sul suo futuro da regista e ha confessato di non amare la prospettiva di dirigere dei blockbuster. Harris Dickinson non vuole dirigere pop-corn movie "Voglio fare i film che voglio fare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harris Dickinson rifiuta la regia di blockbuster: “Voglio solo dirigere film indie con la mia voce artistica”

