Harris Dickinson rifiuta la regia di blockbuster | Voglio solo dirigere film indie con la mia voce artistica

La star di Triangle of Sadness e La ragazza della palude ha confessato di non voler dirigere film mainstream perché preferisce il cinema indie. Dopo anni trascorsi davanti alla macchina da presa, Harris Dickinson si è dedicato alla regia di corti e al Festival di Cannes ha presentato il suo primo lungometraggio da regista, Urchin. In una recente intervista rilasciata a Empire, Dickinson ha risposto ad una domanda sul suo futuro da regista e ha confessato di non amare la prospettiva di dirigere dei blockbuster. Harris Dickinson non vuole dirigere pop-corn movie "Voglio fare i film che voglio fare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

