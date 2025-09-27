Hanno accettato l’accordo Il clamoroso annuncio dagli Usa

L’attesa è palpabile, il clima di tensione internazionale si taglia con il coltello. Una telefonata, una dichiarazione, un gesto: basta poco per cambiare il corso della storia quando il mondo osserva col fiato sospeso ciò che potrebbe accadere da un momento all’altro. Da giorni le voci si rincorrono, i leader si confrontano a porte chiuse e le speranze si accendono timidamente. Nelle ultime ore, però, qualcosa di grosso sembra davvero muoversi da oltre oceano, lasciando intravedere uno spiraglio in mezzo a una notte troppo lunga. Secondo quanto riportano fonti israeliane e internazionali, Hamas avrebbe accettato in linea di massima un piano di tregua proposto dal team di Donald Trump, con il supporto attivo del Qatar. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it