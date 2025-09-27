Hanno accettato l’accordo Il clamoroso annuncio dagli Usa | cosa succede ora
Svolta nei negoziati su Gaza: Hamas avrebbe accettato in linea di principio il piano proposto da Donald Trump per una tregua immediata e il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. A riportarlo è il quotidiano israeliano Haaretz, citando fonti a conoscenza diretta dei colloqui. Il piano, composto da 21 punti, prevede un ritiro graduale dell’esercito israeliano dalla Striscia di Gaza, in cambio della liberazione degli ostaggi entro 48 ore dalla firma dell’intesa. Secondo quanto riferito dalla CNN, il piano includerebbe anche la scarcerazione di migliaia di detenuti palestinesi, tra cui oltre 100 condannati all’ergastolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
