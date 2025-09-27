Hanno accettato l’accordo | il clamoroso annuncio arriva dagli USA
Secondo quanto riportato da fonti israeliane e internazionali, Hamas avrebbe dato il proprio assenso preliminare a un piano di tregua avanzato dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il progetto, articolato in 21 punti, prevede una cessazione immediata delle ostilità nella Striscia di Gaza e il contestuale rilascio di tutti gli ostaggi israeliani detenuti da Hamas. Il quotidiano Haaretz conferma che il piano contempla un ritiro graduale dell’esercito israeliano dai territori della Striscia, in cambio della liberazione degli ostaggi entro un termine di 48 ore dalla firma definitiva dell’accordo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
