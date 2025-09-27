Hamas verso il sì al piano di Trump per la pace a Gaza Ma il gruppo smentisce | Mai ricevuto alcuna proposta Cosa prevede
Prima si è detto che Hamas aveva accettato il piano del presidente Usa Donald Trump per fermare la guerra di Gaza, poi, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è arrivata la smentita. Inizialmente, scrive Haaretz, che cita fonti a conoscenza della vicenda, le indiscrezioni sostenevano che Hamas avesse accettato di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani. Le stesse fonti affermavano che il Qatar aveva svolto un ruolo di mediazione nei confronti di Hamas. Poi però un esponente del gruppo in dichiarazioni ad Al Araby, rilanciate dallo stesso Haaretz, avrebbe smentito quanto precedentemente riportato, sostenendo che Hamas non avrebbe per ora ricevuto alcuna proposta. 🔗 Leggi su Open.online
