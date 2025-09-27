Hamas verso il sì al piano di Trump che include il rilascio degli ostaggi Cosa può succedere ora
C'è anche attesa per la mossa del governo israeliano, dopo che Hamas ha detto di essere disposta ad accettare il piano proposto da Trump per porre fine alla guerra di Gaza, in cambio della liberazione di tutti i prigionieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Yemen, lanciato un missile verso Israele | Hamas dice "sì" alla proposta di tregua, ma Netanyahu definisce "inaccettabili" le richieste
Gaza, al via annessione di Striscia e Cisgiordania a Israele in caso di "negoziati negativi con Hamas", verso realizzazione di “Greater Israel”
Team Israele, 'Hamas verso colloqui la prossima settimana'
Israele-Gaza, le news. Media: "Hamas verso ok al piano Trump con il rilascio di tutti ostaggi"
FLOPilla, la spedizione verso Gaza è in alto mare E' di un affiliato Hamas la società che gestisce le navi della Flotilla Mascherine Covid non certificate, bufera su Conte e Speranza ? #25Settembre ? #iltempoquotidiano
Media: «Hamas dice sì in linea di principio al piano di Trump per Gaza, con il rilascio di tutti gli ostaggi» - Lo riferisce il quotidiano Haaretz: tra i 21 punti del piano del presidente Usa per la Striscia c'è anche il ritiro graduale dell’Idf, aiuti illimitati attraverso le Nazioni Unite e le organizzazioni ... Secondo editorialedomani.it
Piano Blair per Gaza: sostituire Hamas senza nominarlo, con l’appoggio di USA e Arabia Saudita - Tony Blair, con il sostegno di Washington, Jared Kushner e i sauditi, propone una Gaza International Transitional Authority per sostituire l’attuale governance della Striscia. Si legge su panorama.it