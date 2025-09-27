Hamas pronta ad accettare il piano Trump poi la smentita | Proposta mai ricevuta
Un esponente dell'organizzazione terroristica smentisce le trattative su un piano in 21 punti. Lunedì previsto l'incontro tra il presidente Trump e il premier Netanyahu. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Gaza, Netanyahu: "Buone probabilità di ottenere una tregua e gli obiettivi di guerra" | Hamas pronta a rilasciare 10 ostaggi israeliani
Hamas pronta a liberare 10 ostaggi in cambio dello stop alla guerra | Netanyahu: "Buone probabilità di una tregua, ma nessun accordo a ogni costo"
Missili dallo Yemen, allarme a Tel Aviv e Gerusalemme | Hamas pronta a liberare 10 ostaggi in cambio dello stop alla guerra | Netanyahu: "Buone probabilità di una tregua"
"La Marina è pronta a difendere i confini marittimi di Israele". Il portavoce ha quindi ribadito che è "finanziata da rappresentanti di Hamas in Europa, abbiamo prove a riguardo. Chi intende aiutare i palestinesi a Gaza può farlo attraverso i corridoi internazionali" - X Vai su X
Leggo che Giorgia Meloni è pronta a presentare una mozione sul riconoscimento della Palestina. Ovviamente condizionata alla liberazione degli ostaggi e al disarmo di Hamas. Mettiamo le cose in chiaro: noi chiediamo da sempre il rilascio degli ostaggi e sia - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Media: «Hamas pronta ad accettare il piano di Trump» - Secondo quanto riportato da Haaretz, Hamas ha accettato il piano di Trump per porre fine alla guerra a Gaza: cosa prevede. Secondo msn.com
Gaza, Haaretz: Hamas verso ok al piano Trump con rilascio di tutti gli ostaggi (e graduale ritiro dell'Idf) - Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Segnala leggo.it