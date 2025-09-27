Hamas ha accettato il piano di Trump per la pace a Gaza
Hamas ha accettato il piano del presidente Usa Donald Trump per fermare la guerra di Gaza. Accettando di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani. Lo scrive Haaretz, che cita fonti a conoscenza della vicenda. Le stesse fonti affermano che il Qatar ha svolto un ruolo di mediazione nei confronti di Hamas. Adesso Trump dovrà finalizzarlo con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante l’incontro in programma lunedì 29 settembre. Come parte dell’accordo Israele rilascerà centinaia di prigionieri palestinesi e ritirerà gradualmente le sue forze dalla Striscia di Gaza. Il piano di pace di Trump per Gaza. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: hamas - accettato
Hamas ha accettato l’ultima proposta per il cessate il fuoco a Gaza
Gaza, Al Jazeera: «Hamas ha accettato la proposta di cessate il fuoco». Cosa prevede il piano
Gaza, media: “Hamas ha accettato la nuova proposta per il cessate il fuoco”
Israele ha accettato, fa sapere il presidente nel giorno in cui l'Idf oggi ha colpito un grattacielo "usato da Hamas" e Netanyahu ha spiegato: "Stiamo intensificando l'attacco". - X Vai su X
Hamas ha scritto una lettera al presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiedendogli direttamente di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi prigionieri a Gaza Vai su Facebook
Gaza, Hamas accoglie il piano di Trump che include rilascio ostaggi. Ora che succede? | Diretta - Come scrive Haaretz Hamas avrebbe accettato in linea di principio il piano di Trump per porre fine alla guerra a Gaza. Si legge su ilgiornale.it
Hamas avrebbe accettato l'accordo di Trump per liberare tutti gli ostaggi - Il presidente Usa spera di finalizzare l'intesa con il primo ministro israeliano Benjamin ... Lo riporta huffingtonpost.it