Hamas ha accettato il piano di Trump per la pace a Gaza

Hamas ha accettato il piano del presidente Usa Donald Trump per fermare la guerra di Gaza. Accettando di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani. Lo scrive Haaretz, che cita fonti a conoscenza della vicenda. Le stesse fonti affermano che il Qatar ha svolto un ruolo di mediazione nei confronti di Hamas. Adesso Trump dovrà finalizzarlo con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante l’incontro in programma lunedì 29 settembre. Come parte dell’accordo Israele rilascerà centinaia di prigionieri palestinesi e ritirerà gradualmente le sue forze dalla Striscia di Gaza. Il piano di pace di Trump per Gaza. 🔗 Leggi su Open.online