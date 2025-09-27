Hamas ha accettato il piano di Trump per Gaza Anzi no Anche nella battaglia mediatica non c’è pace

Hamas, a sorpresa, avrebbe accettato in linea di principio la cornice proposta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per fermare la guerra a Gaza. Lo riferisce il quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui il Qatar ha avuto un ruolo determinante nel persuadere Hamas a non respingere il piano. Trump punta a formalizzare l’intesa direttamente con il premier Benjamin Netanyahu, nell’incontro previsto per lunedì. Secondo quanto riferito all’emittente qatariota Al Araby da un esponente di Hamas, però, il gruppo non avrebbe ricevuto alcuna proposta. La notizia è stata successivamente ripresa anche dallo stesso Haaretz. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «Hamas ha accettato il piano di Trump per Gaza». Anzi, no. Anche nella battaglia mediatica non c’è pace

