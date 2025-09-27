Hamas accetta il piano Trump per Gaza | ostaggi in cambio di cessate il fuoco
Donald Trump L’amministrazione statunitense di Donald Trump ha elaborato un piano di pace per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza che, secondo il quotidiano israeliano Haaretz, sarebbe stato accettato dal gruppo palestinese Hamas. La proposta prevede il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani in cambio di un cessate il fuoco permanente e il ritiro graduale delle forze militari dalla Striscia, con l’obiettivo di creare le condizioni per un futuro Stato palestinese. Il documento, composto da 21 punti e ottenuto dal Times of Israel, è stato presentato agli inizi di questa settimana a diversi paesi arabi e musulmani a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Restituzione degli ostaggi in 48 ore, niente deportazioni da Gaza, disarmo di Hamas e amnistia per chi accetta la pace, percorso verso un possibile futuro stato palestinese. Sono i principali tra i 21 punti del piano elaborato dagli Stati Uniti per mettere fine alla - X Vai su X
CHI HA CHIUSO GLI OCCHI SUI SOLDI DI HAMAS? È una domanda che da anni circola nelle coscienze di chi non accetta la narrazione comoda e semplicistica sul conflitto israelo-palestinese. Gaza è stata inondata di miliardi di dollari in aiuti internazionali. Vai su Facebook
