Hai vinto tu | Tale e Quale Show l’inizio è clamoroso | succede tutto a fine puntata

Il ritorno di Tale e Quale Show su Rai 1 non ha deluso le aspettative. Carlo Conti ha dato il via a una nuova edizione del celebre varietà, che anche quest’anno promette emozioni, risate e performance sorprendenti. Dieci concorrenti in gara, tra cui volti noti della tv e della musica, con una novità: due coppie d’eccezione, Le Donatella e il duo comico formato da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. A giudicare le imitazioni la solida giuria con Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e il giurato speciale della prima puntata, Ubaldo Pantani. Tony Maiello conquista la prima puntata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Hai vinto tu”: Tale e Quale Show, l’inizio è clamoroso: succede tutto a fine puntata

In questa notizia si parla di: vinto - tale

Tale e Quale Show, chi ha vinto la prima puntata e classifica

“Hai vinto tu”. Tale e quale inizia col botto, l’annuncio a fine puntata

“Tale e quale show”, l’annuncio a fine a puntata: ecco chi ha vinto

ANCHE UN ITALIANO HA VINTO LA COPPA IN KIRGHIZISTAN Il Dordoi FC proviene dalla capitale del Kirghizistan, Bishkek, ed è il club più vincente della storia recente del paese. Fondato nel 1997, sei anni dopo aver ottenuto l'indipendenza dall'Uni - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2023, le strane pagelle della terza serata: Gianluca Grignani, hai vinto tu (10). Tananai è un mistero, i Maneskin “si mangiano” tutti e 28 i cantanti in gara (10 ... - Anche perché, nonostante il pezzo nuovo (Gossip) non mi faccia impazzire (nemmeno con gli altri del repertorio “nuotavo nel mio mare”), ... Da ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2023, le strane pagelle della terza serata: Gianluca Grignani, hai vinto tu (10). Tananai è un mistero, i Maneskin “si mangiano” tutti e 28 i cantanti in gara (10 ... - Ho ripensato a quella volta che un mio amico, uno di Bunker Hill, mi raccontava di una sera che si esibì in un localino polveroso sulla strada e i tizi seduti ai tavoli si alzarono in piedi. Lo riporta ilfattoquotidiano.it