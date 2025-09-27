Hai vinto tu Tale e quale inizia col botto l’annuncio a fine puntata

“Tale e Quale Show” riparte: vince Tony Maiello, applausi per Pamela Petrarolo È tornato su Rai 1 il grande spettacolo di “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti che anche quest’anno promette sorprese, imitazioni indimenticabili e tanto divertimento. La nuova edizione si apre con dieci concorrenti, tra volti amati della televisione e della musica, con la particolarità di due coppie in gara: Le Donatella e il duo comico formato da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. A giudicare le performance, la collaudata giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, affiancati per la prima puntata dal giurato speciale Ubaldo Pantani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Tale e Quale Show, chi ha vinto la prima puntata e classifica

