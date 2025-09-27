Ha un malore e sbanda con l'auto uccidendo un operaio in moto muore il 27enne Mihai Bighiu | chi era

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Mihai Bighiu e aveva 27 anni l'operaio che è morto ieri dopo essersi schiantato con la sua moto contro un'auto proveniente dal verso opposto a Voghera, in provincia di Pavia. Il giovane al momento dell'incidente stava andando al lavoro. Il 40enne alla guida dell'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

