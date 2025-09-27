Ha stupito la serie A è già pronto al grande salto | braccio di ferro fra Milan e Juve
Il calciatore ha già stupito la Serie A ed è pronto a spiccare il volo: braccio di ferro tra Milan e Juventus a un passo Sono tanti i giocatori che vestono maglie prestigiose, “fanno l’Erasmus” in un’altra squadra, anche di caratura minore, e trovano la definitiva consacrazione per spiccare il volo. Proprio quando un giovane riesce a mettersi in mostra per tutto il suo talento con una maglia, le big accorrono e cominciano a duellare, colpo su colpo, per aggiudicarselo. Le battaglie, se così si possono definire, tra Juventus e Milan per uno stesso calciatore non sono nuove nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: stupito - serie
Esposito Inter: il centravanti è pronto all’esordio in Serie A, l’attaccante che ha stupito tutti ad Appiano
L’influenza di Gasperini non si è limitata alla nostra Serie A: con la sua Atalanta ha stupito e fatto innamorare tanti allenatori in giro per l’Europa. Uno di questi è Franck Haise, il suo prossimo avversario in Europa League con il Nizza a cura di @alelun - X Vai su X
Arijanet Muric ha stupito Zaccagni. Grazie a un intervento del portiere kossovaro, il Sassuolo è riuscito a battere la Lazio e a vincere la prima partita dal suo ritorno in Serie A. Di Giovanni Battistuzzi - facebook.com Vai su Facebook