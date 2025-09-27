Il calciatore ha già stupito la Serie A ed è pronto a spiccare il volo: braccio di ferro tra Milan e Juventus a un passo Sono tanti i giocatori che vestono maglie prestigiose, “fanno l’Erasmus” in un’altra squadra, anche di caratura minore, e trovano la definitiva consacrazione per spiccare il volo. Proprio quando un giovane riesce a mettersi in mostra per tutto il suo talento con una maglia, le big accorrono e cominciano a duellare, colpo su colpo, per aggiudicarselo. Le battaglie, se così si possono definire, tra Juventus e Milan per uno stesso calciatore non sono nuove nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Ha stupito la serie A, è già pronto al grande salto: braccio di ferro fra Milan e Juve