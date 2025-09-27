Ha picchiato la compagna L’ex vincitore del Grande Fratello va in prigione | Come hai potuto

Un passato da volto noto della televisione e un presente segnato dalle aule di tribunale. Mauro Marin, il trevigiano che nel 2010 aveva conquistato il pubblico del Grande Fratello, è stato condannato a 20 giorni di reclusione per aver picchiato la sua ex compagna. La sentenza è stata pronunciata il 25 settembre dal tribunale di Sulmona, in provincia dell’Aquila, dalla giudice Irene Giamminonni. L’ex concorrente del reality è stato ritenuto colpevole delle percosse, che hanno provocato una prognosi di cinque giorni alla donna. Marin era imputato anche per molestie e minacce al padre della giovane, ma per questi capi d’accusa è stato assolto perché il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

