Ha incitato i soldati alla violenza | così gli Usa revocano il visto al presidente della Colombia Petro

«Questa mattina, Gustavo Petro si è presentato in una strada di New York e ha esortato i soldati statunitensi a disobbedire agli ordini e ha incitato alla violenza. Revocheremo il visto a Petro a causa delle sue azioni sconsiderate e incendiarie». Il Dipartimento di Stato americano ha spiegato così su X il motivo della revoca del visto d’ingresso al presidente colombiano. Durante la manifestazione in favore della causa palestinese, Petro ha esortato i militari americani a «non puntare i fucili contro l’umanità». Sostenendo la creazione di un futuro «esercito di salvezza» multinazionale a sostegno del popolo palestinese, che intende proporre all’ Assemblea generale dell’Onu. 🔗 Leggi su Open.online