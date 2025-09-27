Ha già chiamato l’ospedale Giulia De Lellis parto la richiesta di Tony Effe

Giulia De Lellis si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e attesi della sua vita: la nascita della piccola Priscilla, frutto dell’amore con Tony Effe. L’influencer ed ex gieffina, che negli anni ha costruito una carriera di successo sui social e in televisione, è ormai prossima al parto. La bambina, come ha raccontato la stessa Giulia, è stata fortemente voluta e desiderata, e il suo arrivo rappresenta un sogno che si realizza per entrambi i futuri genitori. La coppia, insieme da circa un anno, vive con grande emozione l’attesa. Se De Lellis ha spesso condiviso con i suoi follower gioie e ansie legate alla gravidanza, anche Tony Effe si è mostrato coinvolto e partecipe, un atteggiamento che in molti hanno notato come una vera trasformazione rispetto alla sua immagine pubblica da trapper ribelle e distaccato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it