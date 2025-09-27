HC Sannio | prima uscita stagionale al Torneo di Salerno
Tempo di lettura: 2 minuti Il Club di Benevento targato “ Prime Service ”, dopo le prime tre settimane di preparazione, è pronto per iniziare a giocare le prime gare amichevoli, così da poter fare il punto della situazione in vista dell’avvio del campionato di Serie A Silver previsto per il 18 ottobre con la sfida al CUS Palermo, formazione che ha condiviso con i sanniti la promozione dalla serie cadetta alla serie A. Mr. Nicolas Sintas potrà visionare l’intero gruppo, anche se non tutti saranno disponibili. Nella giornata odierna i sanniti si recheranno a Salerno per una doppia sfida. Prima affronteranno i padroni di casa dell ’H. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: sannio - prima
Università del Sannio quinta in Italia tra i piccoli atenei: prima al Sud
Scuole dell’Irpinia e del Sannio in prima linea per la cultura del dono: in gara al contest #DonareMiDona 2025
Allarme furti in abitazione nel Sannio: il video dei ladri in casa prima della fuga
Buongiorno con la prima pagina de Il Sannio Quotidiano del 26 settembre 2025 “Con me Aree interne protagoniste” Acquista qui la tua copia https://tinyurl.com/y8vl7nje • • Seguici su Il Sannio Quotidiano - facebook.com Vai su Facebook