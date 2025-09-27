HC Sannio | prima uscita stagionale al Torneo di Salerno

Tempo di lettura: 2 minuti Il Club di Benevento targato “ Prime Service ”, dopo le prime tre settimane di preparazione, è pronto per iniziare a giocare le prime gare amichevoli, così da poter fare il punto della situazione in vista dell’avvio del campionato di Serie A Silver previsto per il 18 ottobre con la sfida al CUS Palermo, formazione che ha condiviso con i sanniti la promozione dalla serie cadetta alla serie A. Mr. Nicolas Sintas potrà visionare l’intero gruppo, anche se non tutti saranno disponibili. Nella giornata odierna i sanniti si recheranno a Salerno per una doppia sfida. Prima affronteranno i padroni di casa dell ’H. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

