Gwyneth Paltrow compie 53 anni | perché piace così tanto al pubblico maschile?
Per i lettori uomini di uomini di MondoUomo.it, Gwyneth Paltrow rappresenta un modello di donna che unisce talento, classe e autenticità, qualità intramontabili che la rendono sempre attuale anche a 53 anni. Buon compleanno, Gwyneth, continua a incantare il grande schermo e il cuore del pubblico maschile.
