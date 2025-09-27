Guinzate confermate mentre i campioni europei cercano di tornare al vertice della Ligue 1
2025-09-27 20:49:00 Giorni caldissimi in redazione! Paris Saint-Germain spera di rimbalzare dalla sconfitta l’ultima volta mentre affrontano Auxerre al Parc des Princes sapendo che una vittoria per i possessori della Champions League solleverà la squadra di Luis Enrique in cima alla Ligue 1. Il PSG ha la possibilità di spostare tre punti da Marsiglia, che la scorsa settimana ha battuto gli uomini di Enrique prima di saltare i parigini con una vittoria per 2-1 su Strasburgo venerdì. Ma il PSG dovrà farlo senza il vincitore di Ballon d’Ousmele di recente incoronato, che rimane messo da parte per un infortunio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
