Guidava senza aver mai preso la patente e non assicurato | maxi-multa da oltre 8.000 euro
Guidava senza aver mai preso la patente e con l'assicurazione non in regola (più altre violazioni): ora dovrà pagare una maxi multa di ben 8.039 euro. E' successo a Olginate dove venerdì mattina, durante un posto controllo mirato alla prevenzione di violazioni in materia del codice della strada -. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: guidava - aver
Ignora l'alt dei militari e si dà alla fuga: cerignolano nei guai, guidava con patente sospesa e dopo aver assunto hashish
Guidava senza mai aver preso la patente e non assicurato: maxi-multa da oltre 8.000 euro
Ad avere la peggio l'uomo che guidava il furgone che ha riportato una grave ferita alla gamba... Vai su Facebook
Guidava senza mai aver preso la patente e non assicurato: maxi-multa da oltre 8.000 euro - Quattro sanzioni e una pesante sanzione a carico di un uomo residente in Brianza, fermato dalla Polizia locale a Olginate. Lo riporta leccotoday.it
Guidava l’auto senza mai aver preso la patente - Reggio Emilia, 15 luglio 2025 – Senza patente, mai conseguita, guidava l’auto con qualche preoccupazione da parte degli abitanti locali che hanno informato gli agenti della Polizia Locale: l’uomo è ... Riporta ilrestodelcarlino.it