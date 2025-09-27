GUIDA TV 27 SETTEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI MYSTERY ISLAND
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 20:35 01:15 Ballando con le Stelle new Sottovoce Talent Talk Show Rai2 21:20 23:00 Omicidi a Mystery Island 1ªTv Il Sabato al 90° Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 00:00 Sapiens Tg3 Mondo Doc. Notiziario Rete 4 21:35 23:30 Trespass Allied: Un’Ombra Nascosta Film Film Canale 5 21:30 00:10 Tu Si Que Vales new Speciale Tg5 Talent Rubrica Italia 1 21:25 23:05 L’Era Glaciale Adele e L’Enigma del Faraone Film Film La7 20:35 00:00 In Altre Parole Grantchester Talk Show Serie Tv Tv8 21:15 22:30 4 Ristoranti R 4 Hotel R Talent Talent Nove 21:30 00:00 Accordi & Disaccordi Accordi & Disaccordi R Talk Show Talk Show Accanto ai vostri pronostici, vi chiediamo di inserire il SuperTotoShare di “Ballando con le Stelle” (Escluso il segmento Tutti in Pista) e di “Tu Si Que Vales”. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: guida - settembre
