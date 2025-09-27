Guida alla Carta della Cultura | bonus di 100 euro per l’acquisto di libri

Roma, 27 settembre 2025 – Incentivi alla cultura arrivano dal governo. Dal prossimo 1° ottobre, per 30 giorni, potranno essere richiesti i benefici previsti dalla “ Carta della Cultura ”, l'iniziativa del Ministero della cultura (Mic), realizzata tramite il Centro per il libro e la lettura con la gestione tecnica affidata a PagoPA, CONSAP e SOGEI. La misura consiste in un contributo per l'acquisto di libri, mirato a contrastare la povertà educativa e culturale. Chi potrà accedervi. Potranno accedervi i nuclei familiari, italiani o stranieri residenti in Italia, con un ISEE inferiore a 15mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net