Guerriglia a Torino | i pro-pal assaltano l’aeroporto e la sede di Leonardo FdI | Violenti che si fanno scudo dei bambini di Gaza

Scontri con la Polizia a Torino, dove si è verificata l’ennesima manifestazione pro-Pal. Stavolta i contestatori sono partiti da piazza Crispi, alla periferia nord del capoluogo piemontese, gridando “Free Palestine”. L’obiettivo prefissato era quello di raggiungere l’aeroporto torinese di Caselle. Il corteo si è aperto con un folto gruppo di manifestanti in bicicletta, che ha iniziato a sventolare bandiere palestinesi seguito dagli striscioni. “A noi non basta che gli aiuti della Flotilla arrivino a Gaza, vogliamo che si fermi il genocidio e che venga fermata l’entità sionista di Israele”, hanno urlato dal microfono. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Guerriglia a Torino: i pro-pal assaltano l’aeroporto e la sede di Leonardo. FdI: “Violenti che si fanno scudo dei bambini di Gaza”

In questa notizia si parla di: guerriglia - torino

Val di Susa, i No Tav occupano l'autostrada: Torino-Bardonecchia chiusa | Piantedosi: "È guerriglia urbana, non dissenso"

No Tav bloccano la Torino-Bardonecchia. Piantedosi: "Guerriglia", Meloni: "Vergognoso"

Torino, i No Tav bloccano l'A32: guerriglia e fiamme contro la polizia

Manifestazioni in tutta Italia, da Genova a Roma . Guerriglia alla Stazione Centrale di Milano . A Bologna sit in sull'A1. A Napoli e Torino a fuoco immagini della Meloni - X Vai su X

A Torino un cittadino straniero di 22 anni è stato espulso e rimpatriato per terrorismo. Le indagini della Polizia hanno evidenziato la sua attività online a favore di organizzazioni terroristiche, dove pubblicava post di matrice jihadista, diffondendo contenuti di pr - facebook.com Vai su Facebook

A Torino è guerriglia pro Pal: scontri e lanci di pietre e bottiglie. Attivisti vicini alla pista di Caselle - La manifestazione aveva il dichiarato obiettivo di raggiungere lo scalo ma è stata fermata prima dagli agenti di polizia schierati in tenuta antisommossa ... Si legge su msn.com

Torino, manifestanti pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto di Caselle: scontri con la polizia, diversi feriti - Torino, i manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire ... Secondo ilgazzettino.it