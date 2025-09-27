Guerra nucleare ecco il missile nordcoreano che minaccia New York e non solo la West Coast Usa

Torna a salire l'allerta nella penisola coreana. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, in visita a New York, ha avvertito che la Corea del Nord è ormai nella fase conclusiva di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra nucleare, ecco il missile nordcoreano che minaccia New York (e non solo la West Coast Usa)

Cos’era il manifesto Russell-Einstein? Un appello contro la guerra nucleare (valido ancora oggi)

Guerra, patto Francia-Gran Bretagna sulla deterrenza nucleare: reazione congiunta se minacciate con armi non convenzionali

"Così inizia l’apocalisse". Cosa succede nei primi 20 minuti di una guerra nucleare

Seul, ‘Corea Nord vicina a missile nucleare per colpire gli Usa’ - (ANSA) – PECHINO, 26 SET – La Corea del Nord è nella "fase finale" di sviluppo di un missile balistico intercontinentale che potrebbe colpire gli Stati Uniti con armi nucleari. Scrive msn.com