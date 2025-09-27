Guerra in Ucraina la notizia su Trump e Zelensky che cambierebbe tutto
– Donald Trump ha introdotto una nuova variabile nello scenario internazionale, lasciando intendere la possibilità di revocare il veto degli Stati Uniti sull’invio di missili a lungo raggio all’Ucraina. Una decisione che potrebbe segnare una svolta significativa nel conflitto in corso e che mette in discussione gli attuali equilibri geopolitici. Al centro dell’attenzione ci sono i Tomahawk, armi note per la loro capacità di colpire a distanze fino a 2.500 chilometri, superando di gran lunga il potenziale dei droni finora impiegati da Kiev. 🔗 Leggi su Tvzap.it
