guerra aperta sul grano coldiretti alza gli scudi e 20mila vanno in piazza

Ventimila agricoltori da Nord a Sud sono scesi ieri in piazza con Coldiretti per denunciare il crollo del prezzo del grano e le speculazioni che stanno mettendo in ginocchio la cerealicoltura italiana. Da Bari, cuore del “granaio d’Italia”, a Palermo, passando per Cagliari, Rovigo e Firenze, le manifestazioni hanno portato in strada cartelli, cori e sacchi vuoti con il tricolore per dire basta a un sistema che, denunciano, «schiaccia il prodotto nazionale sotto i costi di produzione, costringendo le imprese agricole a lavorare in perdita e spingendo sempre più sulle importazioni estere». A rischio, secondo Coldiretti, ci sono quasi 140mila aziende agricole, in gran parte concentrate nel Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
